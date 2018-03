Evo Morales reforça interesse 'simbólico' da Bolívia em tesouro espanhol

O presidente boliviano, Evo Morales, reiterou nesta sexta-feira (16), durante uma visita a Madri, que seu país gostaria de receber de maneira simbólica parte de um tesouro espanhol, fabricado com ouro da mina de Potosí.

Morales fez nesta sexta-feira sua sexta visita à Espanha desde que assumiu o poder em 2006. Ele se reuniu por cerca de uma hora e meia com o rei Felipe no palácio da Zarzuela, em um encontro classificado de "amigável" por fontes bolivianas, e depois com o presidente do governo, Mariano Rajoy.

Em uma entrevista coletiva em um hotel da capital espanhola, Morales detalhou que "há um desejo da Bolívia sobre as moedas encontradas na fragata Nuestra Señora de las Mercedes".

Esta fragata espanhola naufragou em 1804 ao sul de Portugal por barcos ingleses, com cerca de 580.000 moedas de ouro e prata à bordo.

O tesouro foi encontrado dois séculos mais tarde pela companhia Odyssey, e em 2012, após cinco anos de árdua batalha judicial, a Espanha o recuperou.

Retomando uma demanda já formulada esse ano, Morales disse que algumas moedas de ouro foram cunhadas em Potosí e que de maneira "simbólica" poderia "ser realizada uma transferência de uma parte dessas moedas". Ele reconheceu, entretanto, que antes "é preciso superar temas legais".

Por outro lado, Morales assegurou que Espanha apoia a reivindicação de La Paz pela isenção de visto aos bolivianos que viagem ao espaço Schengen de livre-circulação. Consultada pela AFP, o escritório de Rajoy não confirmou essa informação.