Chefe da diplomacia norte-coreana se reúne com primeiro-ministro sueco

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, que está em Estocolmo para reuniões com o governo sueco em plena distensão entre o Ocidente e Pyongyang, se reuniu nesta sexta-feira com o primeiro-ministro Stefan Löfven.

"Tiveram uma reunião. Não podemos dizer nada sobre seu conteúdo", afirmou à AFP o porta-voz de Löfven, Jonatan Holst.

Ri Yong Ho desembarcou na quinta-feira à noite na capital sueca com o subdiretor do departamento América do Norte de seu ministério, Choe Kang Il, após uma escala em Pequim.

Ele jantou com sua colega sueca, Margot Wallström, antes de retornar à embaixada norte-coreana sem fazer declarações.

De acordo com o governo sueco, Ri e seus interlocutores devem abordar a desnuclearização da península coreana e um possível encontro entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Oficialmente, as consultas devem terminar nesta sexta-feira, mas de acordo com a imprensa sueca o ministro norte-coreano permanecerá na Suécia até domingo.

A Suécia, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas (período 2017-2018), dirige a mediação na qualidade de representante dos interesses dos Estados Unidos, Canadá e Austrália em Pyongyang.

Após meses de tensão e ameaças de guerra ao redor do programa nuclear de Pyongyang, uma reunião entre Donald Trump e Kim Jong Un pode acontecer até o fim de maio, anunciou na semana passada uma fonte do governo sul-coreano.