Seis mortos e 14 feridos em acidente com helicóptero militar no Senegal

Um helicóptero militar do Senegal com 20 pessoas a bordo caiu nesta quarta-feira no sul do país, matando seis pessoas e ferindo outras 14, anunciou o governo.

Segundo um porta-voz do Exército, coronel Abdou Ndiaye, o aparelho transportava um corpo para Ziguinchor e caiu no final da tarde na costa de Missirah.

Logo após a queda, "canoeiros da região socorreram sete passageiros", precisou Ndiaye.

Em um comunicado posterior, o governo revelou que "informações dos socorristas enviados imediatamente ao local citam seis mortos no acidente".

"Os demais passageiros, catorze, estão feridos, sendo três gravemente, e foram levados para o Grupamento Nacional dos Bombeiros, de onde serão transferidos para o hospital regional de Kaolack".

O transporte de falecidos em zonas de difícil acesso é um "serviço público do Exército", explicou o coronel Ndiaye.