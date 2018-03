Queda de passarela em Miami deixa ao menos dez feridos

Uma passarela caiu nesta quinta-feira sobre uma grande avenida da cidade de Miami, na Flórida, destruindo carros e deixando ao menos dez feridos, segundo as autoridades.

A imprensa local, com base em informações da Polícia Rodoviária, informou que o acidente provocou várias mortes.

Os bombeiros comunicaram em entrevista coletiva que oito veículos ficaram presos nos escombros e oito pessoas foram hospitalizadas.

Já o cirurgião Mark McKenney, do Centro Médico Regional de Kendall, informou que recebeu 10 feridos, sendo dois em estado crítico. Os demais se mantêm estáveis, acrescentou o médico.

"Os carros estão completamente esmagados", disse à CNN Isabella Carrasco, que chegou ao local logo após o acidente. "Era possível ver pessoas nos carros e um monte de escombros por todas as partes".

A passarela ligava a Florida International University (FIU) à cidade de Sweetwater, a oeste de Miami.

De 970 toneladas e 88 metros, a passarela foi concluída no sábado, mas sua abertura ao público estava prevista para o início do próximo ano.

"O que deveria ser uma parte icônica e estável da conectividade entre a cidade e a universidade se converteu em uma tragédia nacional", declarou o prefeito de Sweetwater, Orlando López.

"Estou devastado pela notícia do colapso da passarela na rua 8 e a consequente devastação", disse o presidente da FIU, Mark Rosenberg.

Imagens da TV local mostraram socorristas trabalhando para retirar pessoas presas sob os escombros.

Lynnell Collins contou à CNN que estava guiando e pronto para virar à direita "quando tudo caiu".

Passarela que caiu em Miami custou mais de 14,2 milhões de dólares para ser construída

"Abandonei meu carro, como outras pessoas, e saímos correndo. Começamos a ajudar as pessoas cujos veículos estavam menos destruídos e que podiam sair facilmente".

A passarela foi construída pelas empresas MCM Construction e FIGG Bridge Design.

A MCM Construction informou em sua página no Facebook que ao menos uma pessoa morreu e várias estão feridas.

"Estamos chocados com o colapso da passarela", escreveu o FIGG Engineering Group. "Colaboraremos completamente com todas as autoridades para verificar o que ocorreu".

O bureau para a segurança dos transportes em Washington informou que está enviando uma equipe ao local do acidente.

Na Casa Branca, a porta-voz Sarah Sanders disse que o presidente Donald Trump acompanha a situação e oferecerá "toda a ajuda necessária".

A passarela, que custou 14,2 milhões de dólares, foi instalada com um método acelerado que utiliza um sistema modular, para reduzir as interrupções no tráfego.