Carlos 'O Chacal' é condenado à prisão perpétua por atentado em Paris

O venezuelano Ilich Ramírez Sánchez, conhecido como Carlos "O Chacal", foi condenado nesta quinta-feira (15) a uma terceira pena de prisão perpétua, neste caso por um atentado cometido em 1974 em Paris, em um julgamento de apelação que se posiciona como seu último na França.

Carlos, figura do terrorismo "anti-imperialista" dos anos 1970-80, não esteve presente na corte parisiense durante o veredicto, já que se negou a se apresentar no último dia de audiência, alegando supostos maus tratos dos guardas.

O autoproclamado revolucionário de profissão, de 68 anos, tinha sido sentenciado à prisão perpétua em primeira instância em 2017, mas havia recorrido da sentença, avaliando que não existiam provas materiais contra ele.

"O Chacal", que reivindica ter matado com sua organização 1.500 pessoas, das quais 80 com suas próprias mãos, nega qualquer envolvimento neste atentado com granada cometido em pleno coração de Paris, que deixou dois mortos e dezenas de feridos.

Detido na França desde que foi capturado em 1994 em uma operação de espionagem francesa no Sudão, este ex-ativista da causa palestina já cumpre duas penas de prisão perpétua por um triplo homicídio em 1975 em Paris e por quatro atentados cometidos na França há trinta anos.