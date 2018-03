Promotoria pedirá pena de morte para atirador da Flórida

A procuradoria do estado da Flórida, nos Estados Unidos, irá pedir a pena de morte para Nikolas Cruz, de 19 anos, autor do tiroteio em uma escola de Parkland, que deixou 17 pessoas mortas entre alunos e professores, no dia 14 de fevereiro.

De acordo com o procurador estadual do condado de Broward, Michael Satz, os papéis que buscam a pena de morte para o atirador foram preenchidos nesta terça-feira (13).

Entre as razões para ser realizada a pena de morte contra Cruz, estão as acusações de que o atirador "conscientemente criou um grande risco de morte" para centenas de pessoas, além de o ataque ter sido "hediondo, atroz e cruel", e por fim, que ele planejou o tiroteio de forma "fria, calculada e premeditada".

Cruz deverá comparecer nesta quarta (14) a um tribunal para ser formalmente acusado. De acordo com os promotores, o jovem enfrentará 34 acusações diferentes, entre elas 17 de homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Já os advogados de Cruz, afirmaram que o jovem se declararia culpado e aceitaria um acordo com os promotores do caso se eles não pedissem a pena de morte Além desta condenação, se Cruz for considerado culpado por todas as acusações do massacre na escola de Parkland, o jovem poderá pegar prisão perpétua.

Há exatamente um mês, o ex-aluno Nikolas Cruz abriu fogo contra professores e alunos na escola Marjory Stoneman Douglas, deixando 17 mortos e diversos feridos. O jovem de 19 anos foi detido no mesmo dia pelas autoridades locais.