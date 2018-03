Presidente da Itália dá perdão a homem que cultivava maconha

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, concedeu perdão nesta terça-feira (13) a um homem de 60 anos, morador da cidade de Trento, no norte do país, que foi preso em julho por cultivar maconha para fins terapêuticos.

Segundo o advogado do italiano, Fabio Valcanover, seu cliente havia sido absolvido em primeira instância, mas o Tribunal de Recurso da Itália impôs uma pena de cinco meses de prisão e uma multa de 800 euros.

De acordo com Valcanover, o pensionista é soropositivo e sofre de diabetes e hepatite. Além disso, o seu debilitado estado de saúde não permite que ele seja tratado com medicamentos convencionais, já que todos trazem efeitos colaterais graves.

Para amenizar os efeitos, o melhor remédio encontrado pelo homem foi a cannabis. O idoso utilizava a planta para fins medicinais há anos. No entanto, a polícia flagrou o pensionista cultivando as mudas da erva em sua casa, e o deteve.

"Bravo presidente, ele reconheceu que era apenas e só por razões de saúde", comemorou Valcanover.

Em outubro de 2017, a Câmara dos Deputados da Itália aprovou o projeto de lei que autoriza a utilização da maconha para fins medicinais. No entanto, atualmente, o cultivo da planta é proibido na Itália até para usar como medicamento. Todas as iniciativas para flexibilizar a legislação não conseguiram avançar no Parlamento.