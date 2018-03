National Geographic admite racismo 

Uma das mais tradicionais e antigas revistas do mundo admitiu que foi racista no passado. A National Geographic disse que a cobertura da publicação ignorou por muito tempo a população negra americana e retratou diversos povos como exóticos e selvagens.

A revista chegou a essa conclusão com a ajuda de um historiador contratado para investigar as edições passadas da National Geographic. O gancho para a revisão histórica são os 50 anos do assassinato do líder dos direitos civis Martin Luther King. A edição de abril da publicação será dedicada ao tema raça. A National Geographic aproveitou a discussão para criticar o crescimento do preconceito e do ódio nos dias de hoje, no que pode ser interpretado como um recado ao presidente americano, Donald Trump, e a outros políticos que usam o preconceito como ferramenta de marketing. “Vamos confrontar o atual uso do racismo como estratégia política e provar que nós somos melhores do que isso”, afirmou a editora da National Geographic, Susan Goldberg, em um editorial com o título: “Por décadas, nossa cobertura foi racista”.

A National Geographic, que teve o primeiro número em 1888, chamou um pesquisador para avaliar as edições passadas

O professor da Universidade da Virigina John Edwin Mason, escolhido para examinar o histórico da publicação, afirmou que a revista, com uma “autoridade tremenda”, reforçou atitudes racistas durante muito tempo. Um exemplo concreto, segundo ele, foi o fato da National Geographic ter ignorado a população não branca americana até a década de 70. Até lá, sempre que apareciam negros ou integrantes de minorias, era como trabalhadores ou empregados domésticos. Mason cita fotos do encontro de povos nativos com tecnologia ocidental, o que, de acordo com ele, cria uma sensação depreciativa entre “nós e eles” e “mundo civilizado e não civilizado”. Além disso, cita o uso excessivo de registros de mulheres de ilhas do Pacífico. A revista avalia que não estimulou os leitores a pensar além de preconceitos e clichês, como do nativo estilo Tarzan, do caçador feliz e do nobre exótico. Em outra crítica, o professor diz que em um artigo sobre a África do Sul, de 1962, quando vigorava o regime do apartheid, a revista pouco mencionou os problemas do país. Por outro lado, em matéria de 1977, a publicação abordou a oposição dos negros ao regime segregacionista. Mason ressaltou, no entanto, que apesar do viés racista, a revista conseguiu abrir os olhos dos leitores para muitas questões importantes. Um exemplo mais gritante de preconceito foi lembrado pela editora Susan Goldberg, primeira mulher a dirigir a revista: em uma edição de 1916, um grupo de aborígenes australianos aparece em uma foto com a legenda: “esses selvagens têm os níveis mais baixos de inteligência entre todos os seres humanos”. O primeiro número da revista foi lançado em 1888.

Em 1905, a National Geographic passou a publicar fotos. Uma das imagens mais famosas do mundo estampou uma capa de 1985: uma garota afegã de olhos verdes, que vivia em um campo de refugiados no Paquistão. O fotógrafo, Steve McCurry voltou ao país 17 anos depois para tentar encontrar a menina e descobriu que ela se chamava Sharbat Gula. A refugiada havia deixado o campo anos atrás e voltado para o Afeganistão, onde mora na região montanhosa de Tora Bora.

Essa não foi a primeira vez que a revista realiza uma revisão histórica. Em artigo publicado em 2016, sobre fotografias alteradas, a mesma Susan afirmou que a revista nem sempre fez o seu melhor para garantir que as suas imagens refletissem a realidade.

Em uma edição de 1982, em matéria sobre o Egito, uma foto mostrando um grupo de pessoas andando à camelo em frente às pirâmides de Gizé foi modificada para caber na capa da revista. Na versão alterada, os monumentos apareciam mais perto do que realmente estavam do comboio. A revista disse ter aprendido a lição e prometeu não modificar mais suas fotos.