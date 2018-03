Merkel presta juramento para 4º mandato de chanceler

A chanceler alemã, Angela Merkel, prestou juramento nesta quarta-feira (14) para seu quarto mandato como chanceler. O juramento aconteceu pouco depois de uma votação dos deputados, que lhe deram apoio passados seis meses de impasse, por uma maioria mais estreita do que se esperava.

"Com a ajuda de Deus", ela prometeu, pela quarta vez, pôr sua "força a serviço do bem do povo alemão" e "proteger e defender a Lei fundamental e as leis da Federação".

Dos 688 votos válidos, 364 deputados se expressaram a favor da reeleição na votação secreta, nove a mais que o necessário, mas 35 a menos que a maioria teórica de 399 deputados conservadores e social-democratas.

Juramento de Merkel foi realizado pouco depois da votação dos deputados

*Da agência AFP