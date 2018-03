Lagarde defende maior participação política da mulher na América Latina

Christine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), defendeu uma presença maior das mulheres na vida pública da região, durante um encontro com paraguaias em Assunção, onde concluiu, nesta quarta-feira (14), uma visita de dois dias.

"As mulheres podem aumentar o crescimento, reduzir a desigualdade e contribuir para a diversificação da economia deste país e de outros da região", garantiu Lagarde em declaração no Teatro Municipal de Assunção.

A presidente do FMI se reuniu com o presidente paraguaio Horacio Cartes e visitou uma cidade modelo para as famílias pobres construída pelo governo, batizada como "Bairro São Francisco", em homenagem ao papa.

"Os maiores desequilíbrios na sociedade acontecem pelas diferenças entre homens e mulheres. Isso será solucionado quando as mulheres participarem da vida pública e da política", destacou Lagarde.

Neste tema, a Câmara de Senadores do Paraguai aprovou, na semana passada, no Dia Internacional da Mulher, a Lei da Paridade, que estabelece uma cota obrigatória de 50% para as mulheres nas listas de cargos eletivos.

O projeto seguiu para análise da Câmara dos Deputados.

"A representação feminina atualmente não chega a 20% do Senado e 16% nos Deputados", revelou à AFP Francisco Capli, diretor do centro de pesquisas local First Análisis y Estudios.

Após concluir a visita ao Paraguai, a diretora do FMI viajou a Buenos Aires, onde será recebida nesta quinta-feira pelo presidente Mauricio Macri.

Ela vai participar da reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, na semana que vem.

Trata-se de um dos encontros anteriores à cúpula presidencial do G20, que será realizada na Argentina em dezembro.