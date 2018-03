Justiça autoriza testemunho público contra nº3 do Vaticano

O Tribunal de Justiça de Melbourne autorizou nesta quarta-feira (14) a participação da imprensa durante o depoimento de mais uma testemunha do caso sobre o cardeal australiano George Pell, tesoureiro do Vaticano, acusado de cometer diversos atos de pedofilia.

Na investigação preliminar, Bernard Barrett, pesquisador da organização Broken Rites, que apoiava vítimas de abuso do cardeal oferecendo sobre as opções legais disponíveis, falou durante a audiência pública.

Conforme exigido pela lei em casos de assédio sexual, as audiências, iniciadas no dia 5 de março, são fechadas ao público e à imprensa. Nos últimos dias, essa prática foi realizada enquanto as supostas vítimas tiveram seus depoimentos colhidos por videoconferência e foram questionadas pelo advogado de defesa do cardeal, Robert Richter.

A Justiça prevê ouvir cerca de 50 testemunhas que acusam o religioso de cometer "múltiplos" casos históricos de abusos durante os últimos anos. Acredita-se que a audiência dure por pelo menos mais uma semana. Os relatos vão determinar se existem provas suficientes para submeter Pell ao julgamento, o que caberá a magistrada Belinda Wallington decidir.

Se assim for, o número 3 do Vaticano será questionado se vai se declarar culpado ou não. No entanto, o advogado Richter já afirmou, repetidamente, que seu cliente via se declarar inocente. Pell é o terceiro na hierarquia da Santa Sé, o que o torna a mais alta autoridade da Igreja Católica a ser investigada pelo crime de pedofilia.