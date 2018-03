Helicóptero militar cai com 20 pessoas a bordo no Senegal

Um helicóptero militar do Senegal com 20 pessoas a bordo caiu nesta quarta-feira no sul do país, disse à AFP um porta-voz do Exército, coronel Abdou Ndiaye, acrescentando que sete pessoas feridas foram evacuadas.

O aparelho caiu nas proximidades de Missirah, com 20 pessoas a bordo, "incluindo quatro membros da tripulação e civis", revelou o coronel Ndiaye.

"Canoeiros da região socorreram sete passageiros" e cerca de dez pessoas estão sendo procuradas.