O Exército sírio conseguiu entrar na noite desta quarta-feira (14) em uma cidade-chave do reduto rebelde sitiado de Ghuta Oriental, submetido a intensos bombardeios, anunciou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

"As forças do regime atacaram Hammuriyeh e conseguiram tomar o controle parcial" desta cidade, localizada no sul do enclave rebelde, a leste de Damasco, indicou o OSDH.