Data da morte de Stephen Hawking coincide com dia de nascimento de Einstein

O cientista britânico Stephen Hawking morreu nesta quarta-feira, 14, ao 76 anos, após conviver por 55 anos com uma rara doença degenerativa. A data de sua morte, porém, guarda algumas curiosidades e coincidências.

O dia 14 de março é a mesma data em que Albert Einstein, o mais importante cientista da história, nasceu - no ano de 1879. A data também marca o Dia do Pi, uma constante matemática que pode ser representada de forma abreviada pelo número 3,14. (Em diversos países, as datas são exibidas pelo formato mês/dia/ano)

Outra curiosidade é que Hawking nasceu no dia 8 de janeiro de 1942, exatamente 300 anos depois da morte de Galileu Galilei, que morreu em 1642.

Fonte: Estadão Conteúdo