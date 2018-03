Turquia anuncia cerco a cidade síria de Afrin

O Exército turco anunciou nesta terça-feira (13) que conseguiu cercar o centro urbano de Afrin, um enclave curdo no noroeste da Síria.

Afrin é o grande alvo da ofensiva militar turca iniciada em 20 de janeiro e batizada de "Ramo de Oliveira".

A Turquia informou que conseguiu dominar "áreas estratégicas" da cidade e milhares de civis foram vistos em fuga.

Em uma nota, as forças turcas afirmaram que seus soldados, com o apoio de mílicias rebeldes sírias que se aliaram a Ancara, como o Exército para a Libertação da Síria (ELS), conseguiram cercar totalmente a cidade.

A "Ramo de Oliveira" tem como objetivo retirar de Afrin os militantes do grupo Unidades de Proteção Popular (YPG), que o governo turco considera "terrorista" e o qual possui ligação com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), banido por Ancara.

As ações de Afrin ocorrem em meio aos 30 dias de cessar-fogo impostos pelas Nações Unidas na guerra da Síria.