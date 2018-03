Trump veta fusão entre empresas por segurança nacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um decreto nesta segunda-feira (12) no qual bloqueia a empresa norte-americana Broadcom, líder na fabricação de microprocessadores, de adquirir a Qualcomm, sob alegação de "preocupações legais a segurança nacional".

De acordo com a agência "Bloomberg", a Qualcomm chegou a rejeitar a oferta da fusão, que estava avaliada no valor de US$117 bilhões. A negociação ocorre há alguns meses, mas sempre as respostas são negativas, já que a empresa exige uma proposta maior.

Em comunicado, o presidente norte-americano diz que a ordem foi emitida com base em recomendações do Comitê de Investimento Estrangeiro, que afirma ter evidências concretas de que a fusão "ameaça prejudicar a segurança nacional" do país.

O acordo seria um dos maiores já realizados no setor. No entanto, o trâmite estava suspenso desde que o Comitê começou a investigá-lo. "A proposta de aquisição da Qualcomm pela compradora é proibida e qualquer fusão ou aquisição substancialmente equivalente está proibida", afirma o decreto. A empresa de microprocessadores Broadcom tem sede em Cingapura, mas a partir de 3 de abril se mudará para os Estados Unidos.

A indústria está criando chips de tecnologia de quinta geração (5G), que vão permitir velocidades maiores de transmissão de dados. A proibição é a quinta medida de Trump contra uma transação entre empresas com base na análise feita pela agência.