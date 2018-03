Trump diz que ele tomou a decisão de demitir Tillerson

Em meio a dúvidas sobre o contexto da demissão do secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, o presidente Donald Trump disse em declarações à imprensa há pouco que foi ele quem tomou a decisão de alterar a equipe. Tillerson "será muito mais feliz agora", comentou o presidente, antes de embarcar para uma viagem a San Diego, onde inspecionará um protótipo do muro que ele pretende construir na fronteira com o México. Mais cedo, ele escreveu no Twitter que Tillerson deixava o posto e seria substituído por Mike Pompeo, até então diretor da CIA.

Trump disse aos repórteres que estava "feliz" com a notícia de que o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes concluiu que não houve conluio entre sua campanha e a Rússia para influir nas últimas eleições presidenciais. O comitê divulgará hoje uma proposta de relatório dos republicanos da Câmara que descarta conluio entre Moscou e a campanha de Trump, embora fale em algumas reuniões "inapropriadas" entre as partes à época.

O presidente também elogiou Larry Kudlow, "um amigo de longa data". Segundo Trump, Kudlow "tem muito boa chance" de se tornar como o principal assessor econômico da presidência americana.

Fonte: Estadão Conteúdo