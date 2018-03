Reino Unido precisa ser mais claro para definir relação com UE, diz Juncker

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou em discurso que o Reino Unido precisa mostrar mais clareza do que espera em sua relação futura com a União Europeia, após deixar o bloco, no chamado Brexit. Em sua fala, ele ressaltou a necessidade de que as partes busquem um acordo duradouro, que não exija renegociação constante.

"É obvio que precisamos de mais clareza do Reino Unido, se quisermos chegar a uma compreensão sobre nossa futura relação", afirmou Juncker. Ele disse que, com um ano para a saída britânica, "é hora de traduzir discursos em tratados".

A autoridade enfatizou a questão da Irlanda, onde o Reino Unido e a UE concordam que não pode haver uma "fronteira dura" entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Juncker disse que é preciso que a vida para os cidadãos dos dois lados dessa fronteira seja a mesma de hoje.

Fonte: Estadão Conteúdo