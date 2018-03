ONU recebeu 138 denúncias de abuso e exploração sexual em 2017

As Nações Unidas receberam 138 denúncias de exploração e abuso sexual no ano passado e quase a metade foi contra as missões de paz do organismo, segundo um relatório publicado nesta terça-feira.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, contudo, no relatório que as 62 denúncias contra funcionários em 10 missões de manutenção da paz e uma missão política marcavam uma queda em relação às 104 queixas feitas em 2016.

Houve uma forte diminuição das denúncias registradas na missão na República Centro-africana (Minusca): 19 no ano passado, em comparação com 52 em 2016.

Funcionários da Minusca têm sofrido várias acusações de abuso sexual. Isso levou à demissão do comandante da missão de manutenção da paz em 2015 e ao repatriamento de contingentes que enfrentaram repetidas acusações.

Guterres prometeu endurecer a resposta da ONU frente a este tipo de acusação funcionários da órbita da organização, cuya missão é proteger civis vulneráveis em zonas de conflito.

Há mais de 90.000 militares atuando nas operações de paz da ONU.