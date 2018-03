Três explosões no Texas atribuídas a crimes racistas

Dois pacotes bomba explodiram nesta segunda-feira na cidade americana de Austin, 10 dias depois de uma explosão fatal similar, e a polícia do Texas investiga a possibilidade de que os ataques sejam crimes de ódio racial.

As explosões aconteceram enquanto Austin, capital do estado e uma metrópole de dois milhões de pessoas, recebe centenas de milhares de visitantes para o festival South by Southwest, um evento sobre meios interativos, cinema e música realizado anualmente desde 1987.

Um jovem de 17 anos morreu nesta segunda-feira depois de levar um pacote à sua casa e abri-lo, enquanto uma moradora do mesmo endereço ficou ferida, segundo a polícia.

Mais tarde, uma mulher de 75 anos foi gravemente ferida em uma segunda explosão, quando recolheu um pacote em frente à sua casa. Ela foi hospitalizada em estado crítico porém estável.

No dia 2 de março, outro pacote bomba tirou a vida de um homem de 39 anos.

"Este é o terceiro daqueles que acreditamos ser incidentes relacionados nos últimos 10 dias", disse o chefe de polícia de Austin, Brian Manley, em entrevista coletiva.

"Imploramos à comunidade, se souber algo sobre esses ataques, é imperativo que diga", esclareceu.

Recompensa de US$ 15.000

O gabinete do governador do Texas ofereceu uma recompensa de 15.000 dólares por informação que leve à prisão do culpado.

"Quero assegurar a todos os texanos, e especialmente aos de Austin, que os agentes da força pública local, estadual e federal estão trabalhando diligentemente para encontrar os responsáveis desses crimes atrozes", disse o governador Greg Abbott em um comunicado.

Os investigadores não encontraram evidência de terrorismo e ainda não apontaram um motivo definido nem têm a descrição do autor do crime, disse Manley.

A polícia avalia se os ataques foram provocados por ódio racial.

"Temos duas vítimas afro-americanas, e a vítima deste último incidente foi uma mulher hispânica de 75 anos. Portanto, ainda estamos trabalhando para determinar se isso pode ou não ter algum papel, mas não vamos descartar isso", disse o chefe de polícia.

Michelle Lee, uma porta-voz do FBI, que está colaborando na investigação, disse à AFP que "não se descartou nada em termos de motivos".

As autoridades acreditam que os pacotes, descritos como caixas de aspecto sem importância, foram depositados durante a noite e não enviados por correio ou qualquer outro serviço de entrega.

"Estejam atentos"

A polícia de Austin investiga o ocorrido enquanto aproximadamente 500.000 visitantes de quase 100 países chegam à cidade para o festival South by Southwest, que inclui uma série de shows, apresentações corporativas e projeções de filmes.

O fundador da Tesla, Elon Musk, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, o ex-candidato presidencial Bernie Sanders e o produtor musical Nile Rodgers se encontram entre os principais oradores.

A conta oficial do festival no Twitter publicou uma declaração dando suas condolências por esses ataques. O chefe de polícia pediu aos espectadores do festival e à população em geral que "estejam atentos ao que acontece".

As autoridades advertiram aos residentes que evitem abrir pacotes inesperados e que denunciem qualquer coisa suspeita.