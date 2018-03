Premiê britânica diz que Rússia é responsável pelo atentado contra ex-espião

A primeira-ministra britânica Theresa May afirmou nesta segunda-feira que no Parlamento que é muito provável que a Rússia esteja por trás do atentado com agente neurotóxico contra um ex-espião russo e deu a Moscou até terça-feira para que apresente explicações.

"É muito provável que a Rússia seja responsável pelo ato" contra Serguéi Skripal e sua filha Yulia, feridos com gravidade na cidade de Salisbury com um gás neurotóxico que, segundo May, é de tipo militar e fabricado na Rússia.

Em função disso, deu até terça-feira a Moscou para que esclareça se usou a arma ou esta caiu em mãos de algúem, e pasra que dê explicações à Organização para a Proibição de Armas Químicas.

