O envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal na Grã-Bretanha é um "incidente muito preocupante para a Otan", afirmou nesta segunda-feira o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

"A Grã-Bretanha é um aliado muito valioso e este incidente preocupa muito a Otan", declarou Stoltenberg em um comunicado no qual assegura que a aliança atlântica está "em contato com as autoridades britânicas sobre esta questão".