Ministro eslovaco do Interior renuncia após morte de repórter

O ministro do Interior da Eslováquia e vice-primeiro-ministro, Robert Kalinak, anunciou nesta segunda-feira (12) sua renuncia em decorrência de um escândalo político causado pelo assassinato do jornalista Jan Kuciak.

Segundo Kalinak, a decisão é uma maneira "importante" de manter a estabilidade do governo. "Sou obrigado a cumprir a ordem dada ao governo para que a Eslováquia seja estável e prospere", disse.

A demissão ministro foi exigida pela oposição e por um partido da coalizão governamental, liderado pelo primeiro-ministro social-democrata, Robert Fico. "A situação é realmente boa: um país desenvolvido com os melhores resultados econômicos de sua história, baixo desemprego e o maior crescimento, e é importante manter a estabilidade", acrescentou.

Desde as últimas semanas, esta é a terceira demissão registrada no governo. A morte do jornalista investigativo gerou diversos protestos no país e uma das exigências era a saída do ministro do Interior. Os corpos de Kuciak, de 27 anos, e de sua namorada, Martina Kusnirova, foram localizados em sua residência em Velka Maca, a leste da capital, Bratislava, no dia 25 de fevereiro. Eles foram mortos a tiros.

Kuciak investigava atividades envolvendo um grupo de mafiosos italianos que atuam na Eslováquia, além de seus supostos contatos com dois funcionários do governo, colaboradores de Fico.