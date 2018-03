Meghan Markle tem primeiro compromisso oficial com a rainha Elizabeth II

A noiva do príncipe Harry, a americana Meghan Markle, participou nesta segunda-feira pela primeira vez de um compromisso oficial com a rainha Elizabeth II, por ocasião do Dia da Commonwealth.

A atriz participou em uma cerimônia religiosa na Abadia de Westminster em Londres em tributo à comunidade britânica, faltando alguns meses para seu casamento, no dia 19 de maio.

Em uma mensagem para a ocasião, a rainha elogiou "os laços da Commonwealth", que unen 2.400 milhões de pessoas de 53 países.