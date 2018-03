Le Pen se inspira em Salvini para tentar renascer na França

Reeleita presidente do partido ultranacionalista francês Frente Nacional, Marine Le Pen se inspira na legenda de extrema direita italiana Liga Norte para não perder força em seu país, após ter sido derrotada pelo liberal Emmanuel Macron nas eleições de 2017.

Realizado neste fim de semana, o congresso nacional da FN, que mudará seu nome para "União Nacional", foi repleto de referências à Liga e a seu líder, Matteo Salvini, os mais votados na coalizão de direita vencedora do pleito legislativo na Itália e que agora querem o direito de governar o país.

"Matteo, aproveito para saudá-lo e cumprimentá-lo em nome de toda a Frente Nacional", afirmou Le Pen - os dois países fazem parte do eixo eurocético dentro da União Europeia. A francesa também citou outro Matteo, o Renzi, ex-primeiro-ministro e derrotado nas eleições italianas.

Segundo ela, o presidente Macron pode ter o mesmo destino do ex-premier, cuja popularidade se esvaiu com a mesma velocidade com que chegara.

"Um jovem líder, Matteo Renzi, quatro anos atrás, se apresentou e falou de Europa e de uma política europeia. Isso nos lembra alguma coisa? Houve um referendo [de dezembro de 2016] e, quatro anos depois, encontramos nossos aliados da Liga às portas do poder. Assistimos à queda do Macron italiano", disse.

A imprensa francesa vem destacando nos últimos dias que Le Pen servia de inspiração para Salvini, mas que agora os papéis se inverteram por causa do bom resultado da Liga nas urnas, beneficiada por um sistema eleitoral que dá prioridade às coalizões - sua legenda se aliou a Silvio Berlusconi.

O próximo passo de Le Pen após garantir o comando da FN é tentar se aproximar da direita tradicional, etapa cumprida com sucesso por Salvini, mas que ela ainda não conseguiu realizar.