Avião privado da Turquia cai no sudoeste do Irã e mata 11

Um avião privado turco caiu na província de Chahar Mahaal e Bakhtiari, no sudoeste do Irã, neste domingo (11).

Segundo um porta-voz da agência de aviação civil do país persa, o jato partira de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e tinha Istambul como destino.

A aeronave levava 11 pessoas, sendo oito passageiros e três tripulantes, e se chocou contra uma montanha após ter pegado fogo. As autoridades iranianas confirmaram que todas as pessoas a bordo morreram, mas as equipes de socorro ainda não conseguiram chegar aos destroços.

Há 20 dias, um avião comercial da companhia Aseman já havia caído em outra zona montanhosa do Irã, matando 65 pessoas.