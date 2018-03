Possível novo presidente de Cuba promete governo mais 'responsivo'

Miguel Diaz-Canel, membro do Partido Comunista, que deve ser o novo presidente de Cuba no dia 19 de abril, disse hoje que o próximo governo do país será mais "responsivo" com seu povo.

Miguel Diaz-Canel disse a repórteres em Santa Clara que "o povo vai participar das decisões que o governo vai tomar".

Ele também lamentou a reviravolta das relações entre Cuba e os Estados Unidos durante governo do presidente Donald Trump, dizendo que "o restabelecimento das relações tem se deteriorado graças a um governo que ofendeu Cuba".

Diaz-Canel pareceu ser um mudança promissora rumo a um estilo de governo mais aberto em vez de representar uma grande reforma política na Ilha. Hoje, ele aguardou na fila para votar, ao lado de cidadãos comuns, uma lista de candidatos parlamentares pré-selecionados neste domingo.

Fonte: Estadão conteúdo