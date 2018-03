Irmãos que buscavam tratamento na Europa são resgatados na costa da Líbia

Um adolescente de 14 anos, que tem leucemia, e seus dois irmãos mais velhos que desejavam obter tratamento médico na Europa foram resgatados neste sábado à deriva perto da costa da Líbia, anunciou a ONG Proactiva Open Arms.

"Três irmãos com muito amor e 200 litros de gasolina se lançaram ao mar para conseguir dar uma oportunidade a seu irmão mais novo, de 14 anos, que tem leucemia, com a esperança de chegar a um hospital europeu", escreveu no Twitter a organização espanhola, que resgatou o trio a 35 milhas náuticas (60 km) da costas líbia.

A operação aconteceu na madrugada deste sábado, depois que os irmãos, líbios, passaram mais de sete horas à deriva a bordo de uma pequena lancha, informou a ONG.

Mohamed, de 31 anos, Ahmed, 23, e Allah, 14, "deixaram na sexta-feira à noite Garabulli, 50 km ao leste de Trípoli, e parece que o motor da lancha sofreu uma avaria".

De acordo com a ONG, o mais jovem dos irmãos carregava os medicamentos que precisa tomar por via intravenosa.