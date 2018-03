Forças do regime sírio isolam Duma, a grande cidade de Ghuta

As forças do regime sírio isolaram neste sábado Duma, a grande cidade do reduto rebelde de Guta Oriental, que tentam reconquistar com uma grande ofensiva militar, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"Estas forças isolaram Duma do resto de Ghuta Oriental, depois que tomaram o controle da estrada que a liga a Harasta no oeste e à localidade de Misraba no sul", informou o OSDH.

"As forças do regime conseguiram dividir Ghuta Oriental em três: Duma e sua periferia ao norte, Harasta ao oeste e o restante das localidades ao sul", afirmou o OSDH.

Um correspondente da AFP em Duma confirmou que a cidade era alvo de bombardeios aéreos e ataques de artilharia no início da tarde. As ruas estavam vazias.

Um total de 975 civis, incluindo quase 200 menores de idade, morreram desde 18 de fevereiro nos ataques das forças do regime que tentam assumir o controle do último bastião rebelde nas proximidades de Damasco.

Ao mesmo tempo, o exército turco e grupos rebeldes sírios aliados estavam neste sábado a apenas quatro quilômetros da cidade de Afrin, reduto da milícia curda YPG na Síria que a Turquia deseja expulsar da fronteira entre os dois países, também de acordo com o OSDH.

A Turquia realiza uma ofensiva desde 20 de janeiro contra as Unidades de Proteção Popular (YPG), uma milícia que chama de "terrorista", no território curdo de Afrin, na região noroeste da Síria.

Segundo o OSDH, as forças turcas controlam atualmente 60% do território de Afrin.

A ofensiva turca matou mais de 200 civis, segundo o OSDH, o que o governo turco nega.

Mais de 370 combatentes curdos também faleceram, assim como 340 membros das forças pró-Turquia, de acordo com a ONG.

Ancara informou que 42 soldados turcos faleceram nos combates.

O conflito na Síria, iniciado em março de 2011, deixou mais de 340.000 mortos e milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.