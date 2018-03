Ex-conselheiro de Trump se destaca em congresso da extrema direita francesa

O ex-conselheiro de Donald Trump Steve Bannon prometeu neste sábado "vitórias" ao partido francês de extrema direita Frente Nacional (FN), para as quais sua presidente, Marine Le Pen, considera que a formação precisa de um novo nome.

"A História está do nosso lado e nos levará de vitória em vitória", afirmou aos militantes o polêmico Steve Bannon, representação da direita americana mais extrema e que dirigiu o fim da campanha presidencial de Trump, antes de se tornar seu conselheiro na Casa Branca.

Bannon apoiou a visão de Marine Le Pen, sentada na primeira fila. "Ela descreveu perfeitamente: 'Consideram o Estado nação um obstáculo a ser superado ou uma joia que deve ser polida e cuidada?'", questionou, entre aplausos.

O congresso da FN, realizado na cidade de Lille, busca dar novo fôlego ao partido, após o seu fracasso nas eleições presidenciais de 2017, e antes dos comícios europeus do ano que vem.

Única candidata à sua sucessão, Marine Le Pen tem garantida a reeleição neste domingo como líder do principal partido de extrema direita francês. Entre seus planos para ganhar apoio, a líder anunciou a intenção de mudar o nome da formação, fundada em 1972 por seu pai, o polêmico Jean-Marie Le Pen, para romper definitivamente com a imagem antissemita e racista do partido, que assusta muitos franceses.