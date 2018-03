Acredito que Coreia do Norte honrará promessa de não testar mísseis, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado acreditar que a Coreia do Norte manterá sua promessa de não testar mísseis até a reunião prevista entre ele e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Trump lembrou também que o regime de Pyongyang não realiza nenhum teste do tipo há algum tempo.

"A Coreia do Norte não realiza um teste de míssil desde 28 de novembro de 2017 e prometeu não fazer isso até nossas reuniões. Eu acredito que eles honrarão esse compromisso!", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

O presidente reclamou ainda da cobertura da imprensa americana do caso. Segundo ele, nas primeiras horas após a notícia de que Kim queria negociar com ele o possível fim do programa nuclear e dos testes de mísseis, os veículos ficaram "surpresos e maravilhados". Na manhã seguinte, porém, "as notícias se tornaram FALSAS", afirmou. "Eles disseram e daí, quem se importa!", escreveu Trump.

A previsão é que Trump e Kim se reúnam em maio.