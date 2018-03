Trump e Kim Jong-un vão se encontrar em maio

Outrora inimigos públicos, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vão se encontrar em maio para discutir a desnuclearização da península coreana. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira pelo conselheiro nacional de Segurança de Seul, Chung Eui-Yong, que foi a Washington entregar uma carta com o convite.

"Eu disse ao presidente Trump que, na reunião que tivemos, o líder norte-coreano disse estar comprometido com a desnuclearização da península", afirmou Chung. "O presidente Trump agradeceu as informações e disse que iria encontrar Kim Jong-un até maio para tratar do assunto."

Segundo o conselheiro de Seul, Kim Jong-un expressou "ansiedade" para encontrar Trump. Além disso, ele disse que o governo da Coreia do Sul está otimista com a resolução do impasse nuclear com o Norte.

Fonte: Estadão conteúdo