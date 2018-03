Trump confirma pesadas tarifas a importações de aço e alumínio

O presidente americano, Donald Trump, decidiu nesta quinta-feira (8) impor tarifas alfandegárias de 25% às importações de aço e de 10% às de alumínio, embora México e Canadá tenham ficado isentos "por enquanto" dessas taxas, informou um alto funcionário da Casa Branca.

As tarifas entrarão formalmente em vigor no prazo de quinze dias, acrescentou a fonte, destacando que o governo americano está aberto a conversar "país por país" para negociar eventuais isenções.

Ao aprovar a criação das tarifas, Trump afirmou que as indústrias americanas do aço e do alumínio tinham sido "devastadas por agressivas práticas comerciais estrangeiras".

"Realmente é um ataque ao nosso país", continuou. "Eu venho falando disto há muito tempo, muito antes de minha carreira política".

Com o ato, Trump deixou de lado os alertas de uma guerra comercial global e protestos de aliados na Europa e nos Estados Unidos.

Na manhã desta quinta-feira, Trump havia prometido que as tarifas seriam "muito justas" e que o plano prevê "flexibilidade" com aqueles países que tiverem demonstrado ser "verdadeiros amigos" de Washington.

Nestas declarações, o presidente havia antecipado que México e Canadá seriam eximidos destas tarifas, mas que o benefício somente seria permanente se as conversas para a renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) avançarem para um entendimento.

"Se chegarmos a um acordo, o mais provável é que não vamos taxar estes dois países com tarifas alfandegárias", explicou Trump.

Mexicanos, canadenses e americanos finalizaram nesta semana sua sétima rodada de diálogo para renegociar o tratado comercial sem que até o momento as partes tenham dado conta de avanços substantivos.