Notícias falsas circulam mais rápido do que as verdadeiras, diz estudo

As notícias falsas ou "fake news" circulam mais rápido pela internet que as informações verdadeiras, devido mais aos próprios internautas que a programas informáticos automáticos, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira (8) pela revista Science.

O estudo foi realizado sobre 126.000 informações verdadeiras e falsas entre 2006 e 2017, difundidas pelo Twitter por três milhões de pessoas mais de 4,5 milhões de vezes.

Para fazer de modo eficaz a distinção entre notícias verdadeiras e falsas, a equipe trabalhou com seis organizações independentes de verificação de dados.

As informações enganosas são em média difundidas mais rapidamente e mais amplamente que as verdadeiras, segundo os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Em média, as informações verdadeiras requerem seis vezes mais tempo que as falsas para chegar a 1.500 pessoas, segundo suas análises.

A diferença é ainda mais acentuada para notícias políticas que para as relacionadas ao terrorismo, às catástrofes naturais, à ciência, às lendas urbanas e aos assuntos financeiros.

Embora muitos se preocupem com a difusão de notícias enganosas por parte de "bots" - programas informáticos que realizam operações de internet sozinhos - o estudo revelou que a propagação deste tipo de informações se deve sobretudo à ação humana.

Esta propensão a difundir informações falsas poderia se dever, segundo o estudo, ao seu caráter de novidade e ao fato de que surpreendem mais os leitores que as informações verdadeiras.

As contas de Twitter que publicam informações falsas têm em média menos seguidores, seguem menos contas e são menos ativas que as contas dos que tuítam informações verdadeiras.

A investigação do procurador especial americano Robert Mueller sobre a ingerência russa na campanha eleitoral dos Estados Unidos para as presidenciais de 2016 fez muita referência ao uso dos "bots".

Segundo a investigação, foram utilizados "bots" para favorecer o republicano Donald Trump, que derrotou nas eleições a democrata Hillary Clinton, e para acentuar a polarização na população americana.

No final de fevereiro, o Twitter publicou novas regras que buscam limitar a influência dos "bots" no funcionamento da rede social.