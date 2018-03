New York Times publica obituários atrasados de mulheres antes ignoradas

A romancista Charlotte Bronte morreu em 1855, a poeta Sylvia Plath, em 1963, e a fotógrafa Diane Arbus, em 1971. O jornal The New York Times publicou seus obituários nesta quinta-feira.

As homenagens atrasadas a estas mulheres são parte de um projeto batizado "Overlooked" ("Ignoradas"), lançado pelo Times para "oferecer obituários a mulheres significativas que não foram relatadas anteriormente" pelo jornal.

"Desde 1851, os obituários do New York Times foram dominados por homens brancos. Agora estamos acrescentando as histórias de 15 mulheres extraordinárias", disse o Times sobre o projeto, lançado no Dia Internacional da Mulher.

"Nos dois últimos anos, apenas um de cada cinco de nossos obituários foi de uma mulher", afirmou o jornal.

O Times indicou que "Overlooked" será um capítulo regular na seção de obituários.

Além dos de Bronte, Plath e Arbus, o Times publicou on-line os obituários de outras 12 mulheres nesta quinta-feira.

Entre elas estão Ida Wells, uma jornalista afro-americana que fez campanha contra os linchamentos; Qiu Jin, uma poeta e revolucionária feminista chinesa, e Mary Ewing Outerbridge, que introduziu o tênis nos Estados Unidos, em 1870.

Também estão na lista a estrela de Bollywood Madhubala, Ada Lovelace, considerada a primeira programadora de computadores do mundo, e a ativista transgênero Marsha P. Johnson.