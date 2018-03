Presidente argentino recebe reis Harald e Sonja da Noruega

O presidente argentino, Mauricio Macri, recebeu nesta terça-feira (6) os reis Harald e Sonja da Noruega em uma visita na qual os monarcas do país escandinavo exploraram áreas de cooperação.

"Enxergamos a visita como um gesto de confiança para o caminho que empreendemos como sociedade", disse Macri em uma declaração conjunta na Casa de Governo.

O presidente assinalou que seu governo tomou "um caminho de reformas profundas apontando para nos integrarmos com o mundo, crescermos, para reduzir a pobreza em nosso país e, para isso, precisamos de bons sócios".

Os reis se reuniram com Macri na sede do governo em Buenos Aires, onde mais tarde o presidente os acolheu com um almoço no Museu da Casa Rosada.

"Nossa visita atraiu muito interesse na Noruega e abre novas oportunidades de cooperação em diferentes áreas", destacou o rei Harald sobre a comitiva de 60 empresários noruegueses que chegou ao país junto com os monarcas.

O rei Harald assinalou que entre os dois países "estão assinando acordos em diferentes campos que incluem cooperação em comércio e negócios, na defesa dos direitos humanos, na promoção da cooperação internacional e no reconhecimento da responsabilidade comum para garantir o desenvolvimento sustentável".

Os reis chegaram à Argentina no domingo para uma visita de Estado que se estenderá até quinta-feira.

Na quarta-feira, percorrerão o Parque da Memória, em Buenos Aires, onde homenagearão os 30 mil desaparecidos da ditadura (1976-1983).