Toyota vai parar de vender carros a diesel na Europa

O gigante automotivo japonês Toyota anunciou nesta segunda-feira (5) que vai parar de vender carros a diesel na Europa, começando a eliminação gradual este ano.

"O diesel será eliminado em nossos automóveis de passageiros em 2018", disse Johan van Zyl, presidente da Toyota Motor Europe, em Genebra, onde o primeiro grande show automotivo do ano na Europa começa esta semana.

"Não iremos desenvolver nova tecnologia de diesel para automóveis de passageiros, continuaremos focando em veículos híbridos", acrescentou.

Um escândalo de fraude de emissões, que explodiu na Volkswagen em 2015, aumentou o descrédito sobre a tecnologia diesel, criticado por expelir óxido de nitrogênio e partículas nocivas.

Este foi um grande golpe para os fabricantes de automóveis, que essencialmente tentaram apostar no diesel, enquanto se esforçaram por anos para reduzir as emissões de CO2 com o apoio das autoridades públicas.

Grandes cidades, como Paris, anunciaram planos para proibir o diesel, enquanto um dos principais tribunais alemães abriu, no mês passado, o caminho para as cidades proibirem os carros a diesel mais antigos nas ruas.

No ano passado, quase 15% das vendas da Toyota na Europa foram de veículos a diesel, em comparação com 30% em 2012. Enquanto isso, as vendas dos modelos híbridos da empresa aumentaram acentuadamente.