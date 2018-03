Kim Jong Un e delegação sul-coreana debatem distensão

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, analisou formas de se obter uma distensão na península da Coreia com uma delegação do Sul de alto nível que visita Pyongyang, informou nesta terça-feira a agência oficial de notícias KCNA.

Kin Jong Un "manteve uma conversa honesta com a delegação de enviados especiais do Sul sobre os problemas vinculados à melhoria efetiva nas relações Norte-Sul e com as garantias de paz e estabilidade na península coreana".