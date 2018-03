Bombardeios do regime deixam 34 civis mortos em Ghuta Oriental, diz OSDH

Bombardeios do regime sírio no enclave rebelde de Ghuta Oriental, perto de Damasco, mataram, neste domingo (4) 34 civis, 11 deles crianças, indicou a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

"Trinta e quatro civis morreram por bombardeios, ou foguetes, em Ghuta Oriental", disse Rami Abdel Rahman, diretor da ONG.

As forças do presidente Bashar al-Assad retomaram cerca de um quatro do enclave após duas semanas de bombardeios devastadores, de acordo com o OSDH.

Apoiado por Moscou, o governo de Bashar al-Assad pretende recuperar esta fortaleza rebelde localizada perto de Damasco, onde cerca de 400 mil civis assediados enfrentam uma séria crise humanitária desde 2013.

O regime lançou em fevereiro uma campanha aérea de rara violência que matou mais de 650 civis.

Assad afirmou, neste domingo, que suas forças vão continuar a ofensiva, apesar da pressão internacional para interrompê-la.

"A operação contra o terrorismo deve continuar, ao mesmo tempo em que os civis continuarão tendo a possibilidade" de sair do local, disse Assad neste domingo em um programa transmitido pela emissora estatal.