Turquia avança sobre enclave curdo na Síria

O primeiro-ministro da Turquia afirmou neste sábado que as forças armadas do país capturaram um vilarejo estratégico no enclave curdo do noroeste da Síria, elevando a pressão sobre a milícia curda na sexta semana de ofensiva na área.

Segundo o primeiro-ministro, Binali Yildirim, o distrito curdo de Afrin foi "cercado" pelos minitares, pela polícia especial e por forças paramilitares, bem como por grupos sírios de oposição aos curdos.

"O Afrin foi cercado. Limpamos todas as áreas próximas da nossa fronteira dessa ameaça terrorista", afirmou Yildirim durante um comício na província central de Konya, acrescentando que a Turquia não vai cessar sua campanha contra o "terror".

A Turquia deseja tirar o território próximo à sua fronteira das Unidades de Proteção do Povo Curdo, conhecido também pela sigla YPG. O país considera a organização como terrorista, uma vez que seria a extensão do Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK) em seu próprio país.

A ofensiva da Turquia sobre a Síria elevou a tensão entre a Turquia e os Estados Unidos, dois membros da Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Os EUA dão apoio ao YPG em sua luta contra o Estado Islâmico no leste da Síria, e acredita que os movimentos turcos do outro lado do território sírio prejudicam o enfoque contra o EI.

Fonte: Estadão Conteúdo/Associated Press.