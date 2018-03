Irã impõe condições para negociar sobre mísseis

O Irã aceitará discutir sobre seus mísseis se os Estados Unidos e os países europeus "destruírem suas armas nucleares e seus mísseis de longo alcance", declarou neste sábado (3) Massud Jazayeri, porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas iraniano.

"O que os americanos dizem, por desespero, para limitar o programa balístico do Irã é um sonho inalcançável", afirmou Jazayeri à agência Irna.

"É o resultado de seus fracassos e derrotas na região", argumentou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou em janeiro se retirar do acordo nuclear alcançado entre Irã e as potências do grupo 5+1 caso Teerã se negue a limitar seu programa balístico.

Os governos europeus estão tratando de suavizar a posição de Trump para salvar o acordo nuclear enquanto criticam o programa balístico do Irã e sua crescente influência na região.