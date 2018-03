Homem supostamente atira em si mesmo em área próxima à Casa Branca

O Serviço Secreto dos Estados Unidos afirmou, em sua conta oficial do Twitter, que um homem supostamente atirou em si mesmo em área próxima à Casa Branca. De acordo com o órgão, o homem já está recebendo atendimento médico e não há outros feridos no incidente.

Donald Trump não está na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos passou a manhã na Flórida e deve retornar a Washington no final do dia de hoje para o jantar anual do Gridiron. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadão Conteúdo