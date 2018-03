Dois esquiadores espanhóis morrem em avalanche na França

Dois esquiadores espanhóis, de um grupo de cinco, morreram neste sábado (3), devido a uma avalanche no sudoeste da França, nos Pirineus, anunciaram os serviços de resgate da região.

A avalanche aconteceu na comuna de Aragnouet (Altos Pirineus).

Um dos esquiadores, equipado com um dispositivo de localização, foi encontrado pelos serviços de emergência, mas, apesar do socorro, morreu no local no acidente, afirmaram as autoridades.

O segundo não tinha nenhum aparato e foi encontrado por um cão de busca. Transferido para um hospital de Toulouse, morreu pouco depois.

Os outros três conseguiram sair do local do acidente sozinhos.

O grupo esquiava fora da pista quando foi esmagado pela avalanche.