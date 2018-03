Coreia do Norte critica EUA por condicionar negociações

A Coreia do Norte criticou neste sábado (3) os Estados Unidos por estabelecer condições a qualquer tipo de diálogo entre os dois países, enquanto a Coreia do Sul se prepara para enviar um representante a Pyongyang para ajudar a iniciar conversas que aliviem a tensão nuclear na península.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que o diálogo com os Estados Unidos é possível, mas acrescentou que Pyongyang está aberta a negociações apenas em condições de igualdade. Afirmou também que seu país não renunciará a seus programas nucleares e de mísseis para se sentar à mesa.

Durante décadas de negociações entre Estados Unidos e a Coreia do Norte "não houve nenhum caso em que nos sentamos com os Estados Unidos sob condições previamente estabelecidas, e esse também não será o caso", disse o porta-voz citado pela agência de notícias norte-coreana KCNA.

A Coreia do Norte já havia se manifestado em outras situações sobre seu desejo de dialogar com Washington sem condições prévias.