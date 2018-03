Ataques turcos matam 36 combatentes pró-regime em reduto curdo de Afrin

Ao menos 36 combatentes das forças pró-regime morreram neste sábado em ataques da aviação turca contra o reduto curdo de Afrin, noroeste da Síria, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Os ataques contra a localidade de Kfar Janna mataram 36 combatentes, no terceiro bombardeio contra as posições dessas forças em 48 horas.

Com isso, já são 54 combatentes das forças favoráveis ao regime de Damasco que morreram em bombardeios curdos.

Estes combatentes fazem parte das forças que começaram a apoiar em fevereiro as Unidades de Proteção do Povo (YPG), principal milícia curda da Síria, que a Turquia tenta expulsar de sua fronteira com uma ofensiva lançada em 20 de janeiro.

Cerca de 250 combatentes que apoiam as forças turcas, e 281 membros das forças curdas morreram desde o início da operação, segundo a ONG.

Além disso, 149 civis morreram no reduto de Afrin.