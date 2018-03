Lula: "Não tenho medo da prisão, sou inocente"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que a ideia de ser preso "passa todos os dias" por sua cabeça, mas garantiu não ter medo por ser inocente.

Em entrevista exclusiva à AFP na tarde desta quinta-feira (1), Lula reafirmou o desejo de concorrer às eleições presidenciais de outubro e ainda garantiu ganhar no primeiro turno.

O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Ele garante, entretanto, que todas as acusações foram montadas para desmoralizar sua candidatura e impedir a volta do Partido dos Trabalhadores (PT) ao poder.

Lula à AFP: "Não tenho medo da prisão, sou inocente"

Atualmente, ele tenta conseguir um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para impedir sua prisão quando se esgotarem seus recursos no TRF-4. Contudo, a Justiça eleitoral ainda pode torná-lo inelegível.

"Se eles resolverem me condenar e me prender, eles estão condenando um inocente, prendendo um inocente. Isso tem um preço histórico. Se querem tomar essa decisão, vão arcar com a responsabilidade do que vai acontecer no país", alertou. "Por isso, eu durmo tranquilo", afirmou Lula, em São Paulo.

Ele descartou, no entanto, criar tensões eleitorais.

"Vamos disputar democraticamente a eleição. Esse país não tem a cultura da violência no processo eleitoral", disse ele.