EUA vai adotar tarifas de importação pesadas para aço e alumínio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiantou nesta quinta-feira, que, seu governo vai aplicar na semana que vem tarifas de importação pesadas ao aço e ao alumínio, para proteger a produção local.

Durante uma reunião na Casa Branca com representantes da indústria siderúrgica americana, Trump adiantou que as tarifas do aço chegariam a 25%, enquanto a importação de alumínio seria taxada em 10%.

"Assinarei na próxima semana. E vocês terão proteção por muito tempo. Vocês terão que reconstruir sua indústria, é tudo o que estou pedindo", disse Trump aos empresários.

A medida representa um novo passo no protecionismo americano em suas relações comerciais. Ela impacta especialmente Brasil e México, os principais exportadores latino-americanos de aço aos Estados Unidos.

Na manhã desta quinta, Trump já tinha afirmado no Twitter que as importações dos dois metais estavam destruindo a indústria nacional.

"Nossas indústrias de aço e alumínio (e muitas outras) foram dizimadas durante décadas por um comércio injusto e políticas ruins com países de todo o mundo", tuitou o americano nesta quinta.

"Já não devemos permitir que tirem vantagem de nosso país, nossos negócios e nossos trabalhadores", acrescentou o presidente, e solicitou um "comércio livre, justo e inteligente".

O tuíte foi publicado enquanto Liu He, assessor econômico do presidente chinês Xi Jinping, visita Washington. Ele deve se reunir com funcionários da Casa Branca.

Em meados de fevereiro, o governo Trump anunciou três modelos para taxar as importações de alumínio e aço, destacando a necessidade de preservar a segurança nacional e o emprego nos Estados Unidos.