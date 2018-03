Wall Street volta a cair

Wall Street fechou em baixa nesta quarta-feira (28) pelo segundo dia consecutivo, em meio a preocupações com a possível alta das taxas de juros.

O índice industrial Dow Jones recuou 1,50%, a 25.029,20 unidades, o tecnológico Nasdaq caiu 0,78%, a 7.273,01 unidades, e o S&P 500 perdeu 1,11%, a 2.713,83 unidades.

"Acho que é apenas preocupação com as taxas de juros mais altas", opinou Jack Ablin, chefe de investimentos da Cresset Wealth Advisors.

Adam Sarhan, da 50 Park Investment, considerou as vacilações do mercados normais em um mês em que os índices chegaram a perder 10%, mas se recuperaram rapidamente. Foi o fevereiro mais volátil "em muitos anos", avaliou.

A possibilidade de aumento das taxas de juros dos Estados Unidos quatro vezes, em vez das três esperadas por analistas, preocupa investidores.

"Esse posicionamento não é o que queremos escutar", disse Chris Low, da FTN Financial, alertando que alguns observaram "confiança excessiva" e até "arrogância" na fala do presidente do Fed Jerome Powell ao Congresso nesta terça-feira.