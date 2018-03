Hope Hicks, diretora de Comunicações de Trump, pede demissão

A diretora de Comunicações do presidente Donald Trump, Hope Hicks, uma das mais próximas colaboradoras do chefe de Estado, pediu demissão de seu cargo, anunciou a Casa Branca nesta quarta-feira (28).

Hicks, de 29 anos, que havia se juntado à campanha do magnata imobiliário desde o início sem nenhuma experiência política, ocupava o cargo desde setembro.

"Hope é excelente e fez um grande trabalho durante os últimos três anos", disse Trump, ao comentar o anúncio, destacando que "sentirá falta de tê-la ao seu lado", mas entende "totalmente" sua decisão de buscar "outras oportunidades".

"Não há palavras para expressar adequadamente minha gratidão ao presidente Trump", assinalou Hicks em outra declaração.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que Hicks é uma "ótima conselheira" do presidente e de outros funcionários de alto escalão do governo, e descartou que sua decisão esteja relacionada com seu rechaço em responder perguntas em uma audiência na terça-feira no Congresso sobre a possível interferência russa nas eleições de 2016.

"Devem determinar sua data de saída, mas será em algum momento nas próximas semanas", declarou Sanders.

Hicks é a quarta pessoa a ocupar o cargo de Direção de Comunicação da Casa Branca para Trump.

Inicialmente o cargo foi ocupado pelo ex-porta-voz Sean Spicer, seguido por Mike Dubke, que pediu demissão em maio e foi substituído de forma interina por Spicer. Antes de Hicks, Anthony Scaramucci teve uma passagem meteórica pelo posto no fim de julho.