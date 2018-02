Líder norte-coreano e seu pai utilizaram passaportes brasileiros para obter visto

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, e seu pai, o falecido Kim Jong Il utilizaram passaportes brasileiros de forma fraudulenta com o objetivo de conseguir vistos para visitas a países ocidentais nos anos 1990, segundo reportagem da Reuters, que confirmou a informação com cinco fontes europeias de segurança.

As autoridades ouvidas afirmaram à Reuters que, além do desejo por viagens, a estratégia funcionou como uma tentativa da família governante "de construir uma possível rota de fuga, e acrescentaram que os documentos podem ter sido usados para viagens a Brasil, Japão e Hong Kong.

Líder norte-coreano tem como local de nascimento São Paulo

Em 2011, o jornal japonês Yomiuri Shimbun informou que Jong Un visitou Tóquio quando criança usando um passaporte brasileiro em 1991. A data é anterior à data de emissão impressão nos dois passaportes brasileiros aos quais a Reuters obteve cópia.

O passaporte de Jong Un foi emitido com o nome Josef Pwag e o de seu pai traz no documento o nome Ijong Tchoi. O local de nascimento do líder norte-coreano e o de seu pai é São Paulo.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou que está investigando o caso. Já a Embaixada da Coreia do Norte no Brasil não quis comentar.